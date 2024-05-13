中市風紀問題連2爆 警察局長：分局長一併追究責任

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）中市警局風紀問題連2爆，市議員要求警察局鐵腕整頓、提振員警士氣；台中市警察局長李文章表示，不管涉及博弈或勤務紀律，依法究辦，不包庇、不縱容，嚴查嚴辦。

台中市警界近來不平靜，前台中市刑警大隊長林明佐疑涉入博弈洩密案件，又發生霧峰分局搜索簽賭集團時，偵查隊林姓小隊長也在場，並且林姓小隊長與簽賭集團主嫌關係密切，警方等林姓小隊長離開後，才帶隊衝入抓人。

台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，民進黨議員林祈烽、施志昌、張家銨關心警局風紀問題，近日警局2起風紀案件，造成台中市警方士氣低迷，質疑警察局是否包庇甚至有其他未爆彈，而警察局多次強調治安評比全國第一，是否僅為美化數字。

李文章表示，從先前刑大大隊長爆發洩密問題，到霧峰分局搜索簽賭集團時分局內林姓小隊長在場，只要違法犯紀，依法究辦，不包庇、不放縱、不縱容；警局有相關監管機制，涉及博弈或勤務紀律，都有專案調查，絕對嚴查嚴辦。

李文章說，霧峰分局林姓小隊長早列為輔導對象，平時予以告誡，如今又出事，所屬長官都要負考核監督責任，副分局長及分局長一併追究責任。

李文章指出，績效與風紀是不一樣的問題，治安評比第1名，不代表沒有風紀問題，有了風紀問題會處理，會想辦法提升團隊士氣；大多數警察認真負責守法，違反規定者加強列管輔導，輔導無效者，列汰除對象，輔導辭職。

李文章說，警政署訂有汰除機制，他到台中市後已經汰除2員警，只要滿2大過或超過18支申誡就汰除，不辭職就輔導讓他辭職。（編輯：陳仁華）1130513