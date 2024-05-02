中市警局導入AI平台 1分鐘內可生成800字新聞稿

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市警察局指出，AI（人工智慧）時代來臨，導入「生成式AI ChatGPT平台」，並在2個月內完成80名員警培訓，透過AI平台1分鐘內可生成800字新聞稿，快速回應警政資訊需求。

台中市警察局今天發布新聞稿，局長李文章表示，市警局導入「生成式AI ChatGPT平台」，從治安、交通到為民服務，探討AI技術如何廣泛應用在警政工作，藉由AI的融入預期將大幅提升警政執行效率，並確保訊息的精確性與時效。

李文章指出，市警局在2個月內完成規劃與人員訓練，目前各外勤單位已有80名員警完成AI平台的基礎使用，以及進階操作新聞稿撰寫訓練。

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台中市警察局表示，AI平台生成新聞稿，輸入簡單的案況及人、事、時、地、物，可在1分鐘內生成400至800字的新聞稿並可反覆修改，未來市警局各單位將利用AI平台發布新聞稿。

有關AI技術應用，市警局指出，規劃3個月推廣期，由各警分局、（大）隊均配置1組帳號使用，初步估計，引入AI技術後，新聞稿的撰寫效率不僅提升60%，並能降低人工錯誤率，相較於以往傳統撰寫新聞稿方式，能更快速、精確地回應警政資訊需求。（編輯：戴光育）1130502