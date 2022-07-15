更多編輯台推薦新聞：
台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

夫妻連8年環島做饅頭送偏鄉 今年首站300顆贈台東醫院
地方

夫妻連8年環島做饅頭送偏鄉 今年首站300顆贈台東醫院

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

去年平均3.65天一起槍擊案 立委要求警政署改善

2022/7/15 13:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北15日電）南投縣草屯康建生技公司昨天發生槍擊案造成4死1傷，引發外界關注。民進黨立委何志偉指出，2021年槍擊案達到100件，平均3.65天就發生1起槍擊案，要求警政署追本溯源，有效改善槍枝氾濫問題。

何志偉今天舉行「四天一槍響，黑槍四處竄」記者會，邀請警政署刑事警察局副局長黃家琦、刑事警察局偵查科長王耀輝出席。

何志偉指出，南投草屯昨天發生行刑式槍擊案，加上日本前首相安倍晉三日前遇刺，雖然警政署第一時間強化特勤、警務維安及駐台使館維安，但槍枝氾濫仍是問題痛點。

何志偉表示，根據警政署統計，2017到2020年槍擊案都在100件以下，但2021年達到100件，平均3.65天就發生1起槍擊案；且根據警政署、海巡署統計，從2017年至今全台共查獲槍枝9290枝，彈藥31萬7806顆，雖全數都破案，但仍顯示問題嚴重。

何志偉指出，網路只要搜尋槍枝、子彈等關鍵字，幾乎都可觸及，甚至臉書的運動品交流社團，也販售玩具槍，賣家還會主動推銷「要手槍還是長款獵槍」。

何志偉說，警政署應追本溯源，釐清槍枝彈藥的源頭，有效改善槍枝問題，並研議預防槍枝犯罪的策略，確保槍枝暴力悲劇不再發生。

黃家琦表示，南投縣槍擊命案歹徒手段凶殘，泯滅良知且法理不容，警政署長黃明昭已南下坐鎮指揮；根據歹徒手法分析，與歹徒性格和康建生技公司仇恨有關，因此產生報復殺人動機。

黃家琦說，經漏夜偵辦警方已掌握特定對象並全力偵緝，相信很快就會將歹徒繩之以法。

黃家琦指出，台灣治安從長期數據而言，刑案逐年下降，但發生重大刑案一定會造成民眾恐慌，政府非常重視，一定會在最短時間破案、安定民心。

王耀輝表示，刑警局將持續查緝槍擊案是否有供應槍枝集團，若有幫派涉入將啟動系統性掃黑，加強打擊幫派圍事場所，瓦解幫派與槍枝問題。（編輯：蘇志宗）1110715

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族