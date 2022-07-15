更多編輯台推薦新聞：
台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝
文化

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因
國際

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
南投草屯槍擊案
新聞專題
南投草屯槍擊案1/10
首頁 / 社會

南投康建生技槍擊案4死1重傷 嫌犯台中落網

2022/7/15 14:19（7/15 15:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投縣草屯鎮康建生技公司14日發生4死1重傷槍擊案，凶嫌李姓男子（中）逃亡至台中，警方15日下午成功逮捕李男。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月15日
南投縣草屯鎮康建生技公司14日發生4死1重傷槍擊案，凶嫌李姓男子（中）逃亡至台中，警方15日下午成功逮捕李男。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽、黃國芳南投15日電）南投縣草屯鎮康建生技公司昨天發生4死、1重傷槍擊案，李姓凶嫌逃亡，警方今天約下午2時在台中市逮捕李姓男子。

南投縣政府警察局草屯分局長康健浚告訴中央社記者，檢警鎖定李姓男子，凌晨在南投荷槍實彈圍捕，但李姓男子脫逃。

位於草屯的康建生物科技股份有限公司槍擊案，犯嫌持槍鎖定康建生技負責人賴敏男等行刑式轟頭，造成賴敏男約70歲弟弟、劉姓男課長、賴敏男約40歲女兒及約45歲張姓女員工死亡，賴敏男重傷，轉送台中榮民總醫院搶救，還未脫離危險期。（編輯：李明宗）1110715

南投縣草屯鎮康建生技公司14日發生4死、1重傷槍擊案，警方15日下午在台中市逮捕逃亡的李姓凶嫌。（民眾提供）中央社記者蕭博陽傳真 111年7月15日
南投縣草屯鎮康建生技公司14日發生4死、1重傷槍擊案，警方15日下午在台中市逮捕逃亡的李姓凶嫌。（民眾提供）中央社記者蕭博陽傳真 111年7月15日
圖為南投草屯槍擊案第一案發現場。中央社記者蕭博陽南投縣攝111年7月15日
圖為南投草屯槍擊案第一案發現場。中央社記者蕭博陽南投縣攝111年7月15日
南投草屯康建生技公司14日發生槍擊案，親友指出，犯嫌體型很像一名前員工，加上熟悉公司內部，懷疑凶嫌是這名離職員工。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真111年7月15日
南投草屯康建生技公司14日發生槍擊案，親友指出，犯嫌體型很像一名前員工，加上熟悉公司內部，懷疑凶嫌是這名離職員工。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真111年7月15日
延伸閱讀
康建生技董事長賴敏男頭部中彈卡耳後 連夜手術取彈仍未脫險南投康建生技公司槍擊案 警政署長：犯嫌跟公司有關聯南投康建生技公司槍擊案4死 警政署長：一定將歹徒繩之以法康建生技負責人賴敏男中彈 多項專利被稱牛樟芝之父
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
康建生技董事長賴敏男頭部中彈卡耳後 連夜手術取彈仍未脫險