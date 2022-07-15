南投康建生技槍擊案4死1重傷 嫌犯台中落網
2022/7/15 14:19（7/15 15:17 更新）
南投縣草屯鎮康建生技公司14日發生4死1重傷槍擊案，凶嫌李姓男子（中）逃亡至台中，警方15日下午成功逮捕李男。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月15日
（中央社記者蕭博陽、黃國芳南投15日電）南投縣草屯鎮康建生技公司昨天發生4死、1重傷槍擊案，李姓凶嫌逃亡，警方今天約下午2時在台中市逮捕李姓男子。
南投縣政府警察局草屯分局長康健浚告訴中央社記者，檢警鎖定李姓男子，凌晨在南投荷槍實彈圍捕，但李姓男子脫逃。
位於草屯的康建生物科技股份有限公司槍擊案，犯嫌持槍鎖定康建生技負責人賴敏男等行刑式轟頭，造成賴敏男約70歲弟弟、劉姓男課長、賴敏男約40歲女兒及約45歲張姓女員工死亡，賴敏男重傷，轉送台中榮民總醫院搶救，還未脫離危險期。（編輯：李明宗）1110715
南投縣草屯鎮康建生技公司14日發生4死、1重傷槍擊案，警方15日下午在台中市逮捕逃亡的李姓凶嫌。（民眾提供）中央社記者蕭博陽傳真 111年7月15日
圖為南投草屯槍擊案第一案發現場。中央社記者蕭博陽南投縣攝111年7月15日
南投草屯康建生技公司14日發生槍擊案，親友指出，犯嫌體型很像一名前員工，加上熟悉公司內部，懷疑凶嫌是這名離職員工。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真111年7月15日
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