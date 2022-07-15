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南投草屯槍擊案
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南投生技公司槍擊案 警政署長：犯嫌跟公司有關聯

2022/7/15 09:51（7/15 10:20 更新）
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南投草屯康建生技公司14日發生槍擊案，造成4死、1重傷，警政署長黃明昭15日表示，已經鎖定犯嫌身分，研判跟公司有關聯性。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真111年7月15日
南投草屯康建生技公司14日發生槍擊案，造成4死、1重傷，警政署長黃明昭15日表示，已經鎖定犯嫌身分，研判跟公司有關聯性。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真111年7月15日
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（中央社記者劉建邦台北15日電）南投草屯康建生技公司昨天發生槍擊案，造成4死、1重傷，警政署長黃明昭今天表示，已經鎖定犯嫌身分，擴大追緝中，研判跟公司有關聯性，但仍要查緝到案，才能釐清犯案動機。

行政院長蘇貞昌、法務部長蔡清祥、中央選舉委員會主任委員李進勇、內政部長徐國勇、警政署長黃明昭出席在警政署召開「111年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長座談會」。黃明昭會前接受聯訪時做以上表示。

針對南投生技公司槍擊案，黃明昭表示，已鎖定犯嫌身分，目前正由南投縣警察局、刑事局等單位聯合查緝，犯嫌從南投跑到台中，已整合台中市警局加入專案小組，目前正擴大追緝，研判犯嫌跟公司有關聯性，但要查緝到案後，才能釐清犯案動機。

南投縣草屯鎮康建生技公司昨晚發生4死、1重傷槍擊案，5人皆頭部中彈，警方掌握槍手行凶後戴帽子、蒙臉騎機車逃逸，已擴大調閱路口監視器循線追緝。（編輯：張芷瑄）1110715

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