南投康建生技公司槍擊案4死 大批警力圍捕嫌犯落空

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一名男性（圖）14日持槍闖進草屯鎮康建生技公司犯下4死、1傷槍擊案，重傷者是負責人賴敏男，親友指出，犯嫌體型很像一名前員工，加上熟悉公司內部，他懷疑凶嫌是這名離職員工。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真111年7月15日

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）南投草屯康建生技公司槍擊案釀4死1重傷，警方鎖定犯嫌身分，前往住家發現人去樓空，再依路口監視器鎖定犯嫌逃往草屯鬧區轉至台中市，警力今天凌晨圍捕，可惜仍讓犯嫌逃脫。

南投縣草屯鎮康建生物科技公司昨天下午發生槍擊案，一名男性犯嫌持槍鎖定公司負責人賴敏男等人行刑式轟頭，造成賴敏男約70歲弟弟、劉姓男課長、賴敏男約40歲女兒、約45歲張姓女員工死亡，賴敏男則是重傷，轉送台中榮民總醫院搶救，光天化日發生4死1重傷槍擊案震驚全國。

生技公司員工指出，犯嫌為男性，身高約180公分，體格精壯；這家生技公司位於草屯鎮雙冬地區，往東方向是埔里鎮，往西則是前往草屯鬧區，進而可通往台中、彰化，轄區南投縣警察局草屯分局長康健浚接受媒體聯訪表示，槍手戴帽子、蒙面騎機車往草屯鬧區、鳥嘴潭人工湖方向逃逸。

這是內政部警政署長黃明昭上任後首件重大命案，內政部長徐國勇指示警政署全力緝拿歹徒歸案，黃明昭昨天晚間10時多抵達案發現場，警政署刑事警察局幹員也現身，偵辦案件參與單位從草屯分局躍升至警政署、刑事局層級，警方今天凌晨掌握犯嫌逃往台中市一帶，大批員警趕往圍捕。

草屯分局多名員警穿著防彈衣、攜帶防彈盾牌、頭盔等裝備，今天凌晨出發，媒體跟隨至台中市霧峰區一條鄉間道路，發現大批員警全副武裝攻入一處建築物，不久就有帶隊長官說「各位辛苦了，除四德派出所同仁留下，其餘可先收隊」，凌晨4時多返回草屯分局的員警透露「被跑走了」。

草屯警方掌握犯嫌身分及逃竄路線，漏夜配合刑事局中部打擊犯罪中心、台中警方前往台中市等地搜捕犯嫌。草屯分局副分局長丁元恆面對媒體詢問時回應，這次行動草屯分局算是配合刑事局中打中心出勤，若順利緝獲犯嫌，可能直接押送位於台中市的中打中心詢問，再移送南投地檢署。

一名李姓男子民國101年9月3日至102年10月27日在康建公司擔任生產課員，曾因操作機器問題，對直屬主管洪姓女課長懷恨在心，103年2月持鐵棍埋伏公司外面襲擊洪女，被依殺人未遂罪嫌起訴，有親友根據犯嫌體型、熟知公司內部格局等理由，研判李男時隔多年回公司向相關證人復仇。但警方尚未正式證實追查的犯嫌就是李男。（編輯：管中維）1110715