康建生技負責人賴敏男中彈 多項專利被稱牛樟芝之父

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪南投14日電）南投康建生物科技公司發生槍擊案造成4死，負責人賴敏男也中彈送醫急救；賴敏男是台灣著名菇蕈類專家，因研發多項與牛樟芝萃取相關的技術專利，被稱為牛樟芝之父。

南投康建生物科技公司今天傍晚發生槍擊案，造成4死1傷，4名死者為康建公司負責人賴敏男的弟弟、女兒以及2名員工，賴敏男也疑似和槍手起衝突遭開槍中彈，傷勢嚴重，被送往台中榮民總醫院急救。

賴敏男是台灣大學農業化學博士，是台灣著名的菇蕈類專家，也因研發出多項與牛樟芝萃取相關的技術與專利，被稱為「牛樟芝之父」，1991年在南投創立康建生物科技公司。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據康建公司的網站資料，康建公司是台灣少數具備全套生產流程的菇菌類保健食品研發製造中心，產品與技術涵蓋固態培養牛樟芝、冬蟲夏草菌絲體、桑黃、靈芝等，相關產品除在台灣銷售，也販賣到中國、香港、澳門及馬來西亞等地。

民主進步黨南投縣長參選人蔡培慧也發布新聞指出，賴敏男是令人敬重的農業專家，也是台大農科院的大學長及國內著名的菇蕈類專家，是她請益的好前輩，她要請所有的朋友們一起為賴博士祈福，化險為夷、度過難關。（編輯：唐聲揚）1110714