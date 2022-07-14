南投康建生技公司槍擊案4死 警政署長南下坐鎮指揮

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南投縣草屯鎮中正路一處民宅14日傍晚驚傳發生槍擊案，警方獲報到場發現有死、傷者。（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年7月14日

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）南投草屯鎮康建生技公司今天發生槍擊案造成4死1傷，凶手犯案後騎車逃逸，警方積極循線追緝中。警政署長黃明昭晚間也由刑事局副局長黃建榮陪同南下，親自坐鎮指揮。

位在南投縣草屯鎮的康建生技公司今天傍晚發生槍擊案，造成4死1傷，4名死者為康建公司負責人賴敏男年約70歲的弟弟、公司園藝課劉姓課長、賴男40歲的女兒以及45歲的張姓女員工，至於賴敏男也受傷，被送往台中榮民總醫院急救。

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南投警方獲報後，立即派員前往案發地點並啟動攔截圍捕，但槍手行凶後戴帽蒙臉騎機車逃逸，已調閱路口監視器畫面循線追緝中，並進一步調查釐清詳細案情和犯案動機。

黃明昭獲知後，晚間也在黃建榮陪同下，立即啟程趕往南投案發現場，約於晚間近10時許抵達，親自坐鎮指揮，務求迅速緝捕犯嫌到案。（編輯：張銘坤）1110714