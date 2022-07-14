南投槍擊案4死 警政署長：一定將歹徒繩之以法

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（中央社記者吳哲豪、蕭博陽南投14日電）南投康建生技公司發生槍擊案釀4死，警政署長黃明昭指出，專案小組已調閱監視器追查中，而歹徒在光天化日下犯案，沒有人性犯下殺人案，警方一定會將歹徒繩之以法。

位在南投縣草屯鎮的康建生技公司今天傍晚發生槍擊案，造成4死1傷，4名死者分別為康建公司負責人賴敏男的年約70歲弟弟、公司園藝課劉姓課長、賴敏男的40歲女兒以及45歲張姓女員工，至於賴敏男也受傷，被送往台中榮民總醫院急救。

黃明昭今晚也南下來到康建生技公司命案現場，了解偵辦進度；黃明昭接受媒體聯訪指出，專案小組還在偵辦案件中，已調閱監視器影像追查歹徒下落，另清查公司有無跟他人發生糾紛，進一步釐清案情。

黃明昭表示，歹徒在光天化日下犯案，膽大妄為，沒有人性犯下殺人案，警方一定會將歹徒繩之以法，也會釐清槍手為何會朝死者頭部開槍。

至於中彈受傷的賴敏男被送到台中榮民總醫院治療，中榮醫院發布訊息指出，接獲通知指賴敏男為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病患，因此安排他住進負壓隔離病房並施打鎮靜劑，目前插管搶救中。（編輯：陳彥鈞）1110714