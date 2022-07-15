康建生技4死1傷槍擊案 親友懷疑離職員工犯案

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一名男性（圖）14日持槍闖進草屯鎮康建生技公司犯下4死、1傷槍擊案，重傷者是負責人賴敏男，親友指出，犯嫌體型很像一名前員工，加上熟悉公司內部，他懷疑凶嫌是這名離職員工。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真111年7月15日

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）一名男性昨天持槍闖進草屯鎮康建生技公司犯下4死、1傷槍擊案，重傷者是負責人賴敏男，親友指出，犯嫌體型很像一名前員工，加上熟悉公司內部，他懷疑凶嫌是這名離職員工。警方漏夜緝捕犯嫌。

南投縣草屯鎮康建生物科技公司昨天下午發生槍擊案，一名男性犯嫌持槍鎖定公司負責人賴敏男等人行刑式轟頭，造成賴敏男約70歲弟弟、劉姓男課長、賴敏男約40歲女兒、約45歲張姓女員工死亡，賴敏男則是重傷，轉送台中榮民總醫院搶救，光天化日發生4死1重傷槍擊案震驚全國。

根據高等法院台中分院刑事判決，李姓男子民國101年9月3日至102年10月27日在草屯鎮康建生技公司擔任生產課員，直屬主管是洪姓女課長，雙方屢因操作機器問題發生齟齬因而心懷恨意，103年2月李男基於殺人故意，手持鐵棍在公司旁等候洪女路過，接著持棍猛擊頭部並大喊「打死妳」。

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李男當時被依殺人未遂罪嫌起訴，法院審理時，賴敏男、劉姓課長、張姓女員工等人都曾當證人，支持被打的女課長。今天發生槍擊案後，有親友看照片指犯嫌體型與這名李男極為相似，且犯案時熟知公司內部格局及賴敏男上班動向，因此，他研判犯嫌八九不離十就是李姓男員工。

這名親友表示，50多歲李男住在康建公司附近，脾氣暴躁，也曾因行車細故與他人衝突，且李男會記仇，俗話說「君子報仇，十年不晚」，他認為凶手對公司內部空間熟門熟路，應是熟人或離職員工所為，他原本要找賴敏男買牛樟芝萃取產品，只差20分鐘，就可能也命喪槍下。（編輯：楊昭彥）1110715