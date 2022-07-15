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南投生技公司董事長賴敏男遭槍擊 手術取出子彈仍未脫險

2022/7/15 10:40（7/15 10:50 更新）
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（中央社記者郝雪卿台中15日電）南投草屯康建生技公司昨天發生槍擊案，造成4死1傷，傷者康建董事長賴敏男送往台中榮總搶救，院方今天說，經4個多小時手術取出子彈，目前還未脫離危險期。

賴敏男昨晚從草屯佑民醫院轉送台中榮總，台中榮總上午由副院長李政鴻及神經外科主治醫師黃愉芬接受媒體聯訪，說明賴敏男目前傷勢。

黃愉芬說，賴敏男主要傷勢是子彈從耳後穿過頭骨，造成頭骨震碎及大片腦出血，但因子彈沒有直接穿過腦部卡在耳後側，手術取出碎裂骨頭及子彈，院方將全力搶救。

黃愉芬表示，由於賴敏男先前在其他醫院COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽，所以到中榮後即進住負壓隔離病房，但在中榮初步採檢是陰性，近日內會再採檢確認。

黃愉芬指出，昨晚約10時許進手術室取出賴敏男卡在耳後側的子彈、血塊及被震碎的頭骨等，直到今天凌晨3時多才結束手術，送進加護病房觀察中。

至於目前賴敏男術後狀況，黃愉芬表示，傷者昏迷指數5左右，還未脫離危險期，最近幾天還要觀察生命徵象，並觀察後續是否出現感染症、水腦症，還有子彈穿透衝擊也會對腦部造成影響，後續恢復狀況目前還無法確定，但一定會有後遺症，還要1、2週才能確定。（編輯：郭諭儒）1110715

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