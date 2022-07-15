康建生技命案凶嫌李鴻淵落網 嗆深仇大恨不後悔犯案

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）康建生技公司槍擊案釀4死1重傷，警方今天下午在台中市逮捕凶嫌李鴻淵，帶回南投縣警局面對媒體詢問時，李鴻淵嗆聲因深仇大恨而犯案，且不後悔、不恐懼。

南投縣草屯鎮康建生物科技公司昨天下午發生4死1重傷槍擊案震驚全國。50多歲前員工李鴻淵持槍鎖定公司負責人賴敏男等人行刑式轟頭，造成賴敏男70歲弟弟、40歲女兒、60歲劉姓男課長、45歲張姓女員工死亡，賴敏男則是重傷，轉送台中榮民總醫院搶救。

警方今天凌晨循線到台中市霧峰區緝捕李鴻淵，但被他逃脫，檢警持續追查，今天下午在台中市一家養生會館逮捕李鴻淵，他遭警方上銬帶出時面對鏡頭大喊「我是報仇殺人」，並稱一點也不心虛，後續被帶回南投縣警察局詢問，面對媒體同樣不改囂張口氣。

南投縣草屯鎮康建生技公司14日發生4死1重傷槍擊案，凶嫌李鴻淵（中）逃亡至台中，警方15日下午成功逮捕。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月15日

被帶至南投縣警局時，面對大批媒體詢問有關犯罪動機，李鴻淵回稱「報仇」，媒體追問什麼仇，他再說「是深仇大恨」且不後悔犯下此案，也不會恐懼；被問及是否受過訓練、槍械來源等，他則口氣戲謔地說「你訓練我的，你忘了嗎」、「槍是你給我的，講那廢話」。

南投縣警察局發布新聞稿表示，昨天案發後初步釐清現場有2處，嫌疑人頭戴黑色帽子，離去時蒙面、戴口罩，先到第1現場以手銬將劉姓、賴姓死者銬在椅子，射擊頭部槍殺。隨後騎被害人的機車進入第2現場康建公司，先叫員工進廁所並以袋子收繳手機，再槍擊公司負責人賴敏男、賴男的女兒、員工張女，其中賴女、張女當場死亡，負責人賴敏男中彈送醫，緊急開刀後生命跡象穩定。

警方有鑑於歹徒持槍逃亡有持續危害社會安全之虞，專案人員漏夜追查逃亡路線，案發後21小時在台中市逮捕李鴻淵，現場查扣作案改造手槍3把、子彈179發、滅音管1具、折疊刀1把、犯案所穿短袖上衣等證物，詢問後依涉犯刑法殺人、槍砲彈藥刀械管制條例，移送南投地方檢察署偵辦。（編輯：郭諭儒）1110715