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康建4死命案家屬招魂 想問李鴻淵怕不怕死刑

2022/7/16 18:53
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（中央社記者吳哲豪南投16日電）康建生技公司槍擊案4死1重傷，凶嫌李鴻淵昨天落網；死者賴鋕卿女婿今天前往命案現場招魂，他表示，不曾聽過李男，也想問做出這種事害不害怕死刑，目前只想辦好後事。

南投康建生技公司14日發生槍擊案，曾在康建公司上班的李鴻淵持槍以行刑式轟頭造成4死1傷，4名死者分別為公司負責人賴敏男70歲的弟弟賴鋕卿、60歲劉姓男課長、賴敏男40歲女兒及45歲張姓女員工，賴敏男則頭部中彈重傷。

賴鋕卿的陳姓女婿上午前往岳父被殺害的資材室招魂；陳男抵達命案現場後先擲筊再燒紙錢，在場守候的媒體詢問陳男是否曾聽岳父提過李鴻淵，陳男說，岳父不曾跟人有深仇大恨，唯一的缺點就是人太好，他結婚後不曾聽岳父提過李男。

有媒體詢問陳男對李鴻淵犯案被抓的看法，陳男則說，李鴻淵罪證確鑿，很難想像有律師會想去幫忙辯護，他想問李鴻淵做出這種事害不害怕死刑？他現在只想好好幫岳父辦理後事。

也有媒體在李鴻淵的住處守候，發現李妻和其他家人下午搭車離開住處，對於媒體詢問的問題沒有回應。（編輯：謝雅竹）1110716

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