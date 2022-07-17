李鴻淵槍殺4死供稱撿到槍 檢警清查是否有共犯

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南投康建生技公司槍擊案，警方15日在台中逮捕凶嫌李鴻淵（左2），晚間訊後移送南投地檢署，李鴻淵面對媒體詢問，不發一語。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年7月15日

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（中央社記者蘇木春、吳哲豪南投17日電）康建生技公司槍擊4死命案，檢警查出，凶嫌李鴻淵平時收入不穩定，落網時卻被起出大批槍械、子彈，他皆供稱「槍是撿到的」，檢警正全面清查是否有其他共犯。

南投康建生技公司14日發生槍擊案，曾在康建公司上班的李鴻淵持槍以行刑式轟頭造成4死1傷，4名死者分別為公司負責人賴敏男70歲的弟弟賴鋕卿、60歲劉姓男課長、賴敏男40歲女兒及45歲張姓女員工，賴敏男則頭部中彈重傷。

警方15日下午在台中市一家養生會館逮捕李鴻淵，他遭警方上銬帶出時面對鏡頭大喊「我是報仇殺人」，並稱一點也不心虛，後續被帶回南投縣警察局訊問，面對媒體同樣不改囂張口氣。

李鴻淵被帶至南投縣刑警大隊偵訊時一度不願配合，有辦案人員向他說，根據案情被判死刑機率相當高，且法院會根據嫌犯是否具有悔意，決定是否加速執行死刑，李鴻淵才一改態度全盤供出案情，甚至在被移送至地檢署時，面對媒體提問態度也轉趨低調。

但檢警查出，李鴻淵長達3年無業，平時以駕駛白牌車為業、收入不穩定，卻在落網時被查獲改造手槍3把、子彈179發，他皆供稱「槍是撿到的」，檢警正全面清查是否有其他共犯。

另外辦案人員查出，李鴻淵曾在台中市霧峰區一家工程行工作，因為停車問題與公司主管起爭執，甚至將對方車輛砸毀後離職。李鴻淵14日犯案後，曾前往工程行向黃姓負責人借新台幣3萬元。

李鴻淵向黃男借錢時，稱自己發生事情需要錢，並拜託黃男開車載他到台中市區，黃男推稱太遠，借給李鴻淵3萬元後，改載至亞洲大學附屬醫院，讓他搭乘排班計程車後離去。

李鴻淵被檢方聲押獲准後，南投看守所指出，李鴻淵在所內情緒、飲食與就寢等作息一切正常，沒有發現其他異狀。（編輯：陳仁華）1110717