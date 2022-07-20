南投槍擊案傷者賴敏男病況有進展 會自動眨眼

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）南投槍擊案傷者康建生技董事長賴敏男目前在台中榮總救治中，對於最新病況，台中榮總今天發表聲明指出因屬個資無法回應，但據了解，賴敏男病情已有進展，會自動眨眼。

南投縣草屯鎮康建生物科技公司14日發生槍擊案，犯嫌李鴻淵行刑式轟頭，造成公司負責人賴敏男的70歲弟弟、60歲劉姓男課長、賴敏男的40歲女兒、45歲張姓女員工死亡，而賴敏男重傷當晚轉送台中榮總搶救。

負責主治賴敏男的中榮神經外科主治醫師黃愉芬日前接受媒體聯訪時表示，賴敏男送抵中榮後，即安排進行手術，花了4個多小時取出卡在左耳後的子彈及碎骨。

黃愉芬指出，因為子彈打進去，卡在傷者側邊眼眶骨與肌肉層間，沒有進去大腦，經手術取出子彈及碎裂頭骨後，先給予傷者施打鎮靜劑，由於手術後3到5天、甚至1週，腦部會腫，所以需要先給以鎮靜休養。

黃愉芬認為，賴敏男後續還是會有後遺症，包括語言、肢體活動多少會有影響，也可能有失憶情形；遭受槍傷等同比較嚴重的腦震盪，還合併腦出血，未來可能的狀況會蠻多的，加上病人80多歲，沒辦法跟年輕人一樣恢復得那麼快，後續能恢復到什麼程度，還很難說。

賴敏男在台中榮總醫治進入第7天，據了解，賴敏男的昏迷指數已從手術完後的5分，逐漸進步到7到8分，目前雖未拔管，但已逐漸降低鎮靜劑使用量，而且也會眨眼，四肢對痛有反應。

對於賴敏男病情發展，台中榮總則發布聲明指出，由於傷者病情屬於個資，在未獲得家屬同意下，無法進行回應，感謝大家關心。（編輯：陳仁華）1110720