康建4死槍擊案凶嫌李鴻淵 收押期間快篩陽確診

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）康建生技4死1傷槍擊案，凶嫌前員工李鴻淵已收押南投看守所，所方今天表示，李鴻淵快篩陽性確診COVID-19，但入所時快篩則為陰性；由於病毒有潛伏期，感染源尚未知。

康建生技公司14日發生槍擊案，犯嫌李鴻淵行刑式轟頭，造成公司負責人賴敏男重傷，賴的70歲弟弟及40歲女兒、60歲劉姓男課長、45歲張姓女員工死亡，李鴻淵犯案後連夜逃亡，警方15日在台中市一家養生館緝獲李鴻淵，並起出3把改造手槍、179發子彈、滅音器。

李鴻淵落網後，先被帶至南投縣警察局刑事警察大隊詢問，15日晚間依涉犯殺人等罪嫌，被移送南投地方檢察署接受檢察官複訊，因犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞等，檢察官訊後聲請羈押禁見，法院當天深夜裁准，隨後即被帶往司法大廈旁的法務部矯正署南投看守所。

南投看守所今天下午表示，李鴻淵快篩呈陽性，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前無明顯症狀，但因確診，已將他更換舍房隔離，相關措施依矯正署、疫情指揮中心指引辦理。

對於新收的收容人防疫採檢，看守所透過訊息表示，收容人入所立即快篩；新收滿14天者PCR採檢；新收隔離期間若有疑感冒症狀則進行快篩；收容人若為確診者同住家屬、同舍房，自主管理期間若有感冒症狀就快篩；收容人只要有疑似感冒症狀就快篩。（編輯：謝雅竹）1110720