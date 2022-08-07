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康建4死命案重傷負責人賴敏男 傳拔管可自主呼吸

2022/8/7 19:06（8/7 19:42 更新）
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康建生技4死槍擊案，凶嫌前員工李鴻淵收押中，檢警持續偵辦，8月7日傳出遭子彈轟頭致重傷的負責人賴敏男日前拔管，意識逐漸恢復。圖為案發現場。中央社記者蕭博陽南投攝 111年7月14日
康建生技4死槍擊案，凶嫌前員工李鴻淵收押中，檢警持續偵辦，8月7日傳出遭子彈轟頭致重傷的負責人賴敏男日前拔管，意識逐漸恢復。圖為案發現場。中央社記者蕭博陽南投攝 111年7月14日
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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）康建生技4死槍擊案，凶嫌前員工李鴻淵收押中，檢警持續偵辦，今天傳出遭子彈轟頭致重傷的負責人賴敏男日前拔管，意識逐漸恢復，可自主呼吸但還無法說話，警方持續戒護。

康建生技公司7月14日發生槍擊案，犯嫌李鴻淵行刑式轟頭，造成公司負責人賴敏男重傷，賴的70歲弟弟及40歲女兒、60歲劉姓男課長、45歲張姓女員工死亡，李鴻淵犯案後連夜逃亡，警方隔天在台中市一家養生館緝獲李鴻淵，起出3把改造手槍、179發子彈、滅音器。

槍擊案導致公司靈魂人物賴敏男重傷，送到台中榮民總醫院救治，當時神經外科主治醫師黃愉芬說，賴敏男會有後遺症，包括語言、肢體活動，多少會受影響，遭受槍傷等同較嚴重腦震盪，合併腦出血，未來可能狀況會蠻多，加上病人80多歲，康復程度很難說。

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賴敏男入院幾天後，傳出病情有進展，會自動眨眼，今天再傳出已拔管可自主呼吸、可點頭與醫護人員簡單互動，健康狀況及意識持續好轉，但仍無法說話，因此警方尚未詢問。對此，台中榮總今天未證實，僅表示事涉個人隱私，無法對外證實或回答說明相關病情。

南投地檢署主任檢察官李俊毅今天接受中央社記者訪問表示，未獲知賴敏男是否接受警方詢問的訊息，案件持續由承辦檢察官進行，偵辦案件有人證、物證等多種客觀證據，就算賴敏男無法說話接受詢問，檢察官也能持續偵辦，但目前尚無偵結起訴確切日期。（編輯：陳仁華）1110807

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