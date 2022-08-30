槍彈來源說法不一 康建生技4死命案2嫌續押

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（中央社記者吳哲豪南投30日電）南投檢方今天偵結康建生技槍擊4死命案，凶手李鴻淵被依殺人罪起訴，李鴻淵以及藏匿李嫌的賴裕隆下午移審南投地院，法官認為，李嫌及賴嫌對槍彈來源說法不一，裁定2人續押。

南投地檢署今天偵結康建生技槍擊4死命案，檢方查出，李嫌因職場糾紛心生不滿，預謀殺害前同事復仇，持槍殺害4人，毫無人性，因此依殺人罪起訴李嫌，並向法院求處死刑；至於李嫌友人賴裕隆除協助李嫌藏匿外，也提供槍彈給李嫌，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴。

李嫌及賴嫌下午移審南投地方法院。南投地院發布新聞稿指出，法官認為，李鴻淵罪嫌重大，且犯後使用竊來的交通工具逃離現場，最後藏匿於養生會館包廂，足認其有畏罪逃亡之事實，且對於槍彈來源說法不一，檢察官也表示正追查槍枝來源，如讓李嫌在外有勾串其他共犯風險，因此裁定李鴻淵羈押禁見。

至於賴裕隆部分，法官認為，賴嫌明知李鴻淵槍殺數名被害人，仍提供養生館供李嫌藏匿，另針對槍枝來源說法也和李嫌不同，甚至有翻供情形，足認賴、李2嫌有勾串可能，因此認定有羈押必要，裁定羈押禁見。（編輯：陳仁華）1110830