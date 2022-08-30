康建4死槍擊案嫌犯李鴻淵遭求處死刑 檢：手段凶殘毫無人性

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南投康建生技公司槍擊案造成4死，南投地檢署30日偵結，檢方指出，槍手李鴻淵手段凶殘冷血，毫無人性，依殺人罪起訴並向法院求處死刑。圖為7月15日警方逮捕李鴻淵，帶回南投縣警局偵辦。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳哲豪南投30日電）南投康建生技公司槍擊案造成4死，南投地檢署今天偵結，檢方指出，槍手李鴻淵殺意甚堅，視人命如草芥，目無法紀，手段凶殘冷血，毫無人性，依殺人罪起訴並向法院求處死刑。

南投縣草屯鎮的康建生技公司7月14日發生槍擊案，槍手李鴻淵涉持槍鎖定公司負責人賴敏男等人行刑式轟頭，造成賴敏男約70歲弟弟、劉姓男課長、賴敏男約40歲女兒及約45歲張姓女員工死亡；賴敏男重傷，轉送台中榮民總醫院救治，隔天李鴻淵在台中落網，供稱和康建公司員工有衝突，才會持槍殺人。（編輯：陳政偉）1110830