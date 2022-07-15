康建命案嫌李鴻淵動機疑長期積怨 拒供槍彈來源

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南投康建生技4死1重傷槍擊案，警方15日在台中逮捕凶嫌李鴻淵，南投縣警察局晚間舉行記者會，警政署長黃明昭（前右2）、縣警局長黃永志（前右）等人到場，頒發破案獎金表達肯定。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年7月15日

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）康建生技公司槍擊案釀4死1重傷，警方今天下午在台中市逮捕凶嫌李鴻淵，對於犯罪動機，不排除與多年前襲擊同事的官司糾紛及長期積怨有關，至於犯案槍、彈來源，李嫌拒絕透露，檢警持續追查。

南投縣草屯鎮康建生物科技公司昨天發生槍擊案，犯嫌李鴻淵行刑式轟頭造成賴敏男70歲弟弟、60歲劉姓男課長、賴敏男的40歲女兒、45歲張姓女員工死亡，賴敏男重傷。內政部警政署、刑事警察局、台中市警察局、保一總隊、南投縣警察局今天下午在台中市緝獲李鴻淵及3槍、179發子彈。

南投縣警察局下午召開記者會，南投縣長林明溱、警政署長黃明昭、縣警局長黃永志等人出席，並頒發破案獎金肯定專案小組，林明溱致詞表示，肯定警察局最短時間破案，另針對犯案槍枝來源，務必追查清楚並杜絕來源，同時籲請警政署對全國黑槍進行掃蕩，南投縣會全力配合執行。

黃永志接受媒體聯訪表示，犯嫌李鴻淵曾任職康建公司，由於受害者皆為公司幹部、負責人親屬，研判犯嫌與這家公司有糾紛，訪查得知一名住廠區附近的前員工與員工常有糾紛，調閱監視器掌握犯嫌臉部特徵，經員工指認，認為與這名離職員工體型很相似，因此進一步鎖定犯嫌為李鴻淵。

黃永志說，犯嫌騎機車逃逸後，將機車丟在中投公路橋下某處，再轉搭計程車前往台中，犯後整晚流竄台中，警方今天中午掌握出沒一家養生館，攻堅時發現李鴻淵躲閣樓夾層，未反抗，不費一槍一彈逮捕，查獲3把改造手槍、179發子彈等證物，續追槍、彈來源。警方不排除是購買。

根據高等法院台中分院刑事判決，李鴻淵民國101年9月3日至102年10月27日在草屯鎮康建生技公司擔任生產課員，直屬主管是洪姓女課長，雙方屢因操作機器問題發生齟齬因而心懷恨意，103年2月李男基於殺人故意，手持鐵棍在公司旁等候洪女路過，接著持棍猛擊頭部並大喊「打死妳」。

李鴻淵當時被依殺人未遂罪嫌起訴，法院審理時，賴敏男、劉姓課長、張姓女員工等人都曾當證人，支持被打的女課長，不過最後因證據不能證明被告李鴻淵在場等理由，因此獲判無罪。黃永志說，犯嫌脾氣不佳，任職時就與許多員工有爭執，加上這件殺人未遂案，讓李鴻淵對公司印象更差，加上李鴻淵住康建公司附近，還是會與員工有摩擦爭執。

李鴻淵被帶至南投縣警局時，面對媒體詢問犯罪動機，李鴻淵回稱「報仇」、「是深仇大恨」，接著被問及是否受訓練、槍械來源等，他則口氣戲謔地說「你訓練我的，你忘了嗎」、「槍是你給我的，講那廢話」；而面對警方詢問槍枝來源，李鴻淵則嗆聲說「我說我撿到的，你相信嗎」。

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黃永志表示，初步清查李鴻淵無軍事相關背景，但工作不穩定，每份工作時間都不長，持續清查李鴻淵藏匿的養生館是否與李鴻淵有關係。據了解，警方查出養生館一名49歲賴姓幹部與李鴻淵熟識，涉嫌藏匿人犯，帶回派出所偵辦。

黃明昭接受中央社記者提問，犯嫌持有3把手槍、179發子彈，甚至擁有特殊裝備滅音器，對於黑槍問題的看法。黃明昭說，肅槍一直是警察重要工作，這名犯嫌擁有這些槍彈，專案小組會繼續追查來源。（編輯：謝雅竹）1110715