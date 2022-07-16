南投槍擊案賴敏男重傷 中榮：術後疼痛測試手腳可活動

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）南投槍擊案傷者康建生技董事長賴敏男，正在台中榮總搶救，神經外科主治醫師黃愉芬今天表示，經手術取出子彈後，現在給予鎮靜劑休養，但疼痛測試時手腳可以活動。

南投縣草屯鎮康建生物科技公司14日發生槍擊案，犯嫌李鴻淵行刑式轟頭，造成公司負責人賴敏男的70歲弟弟、60歲劉姓男課長、賴敏男的40歲女兒、45歲張姓女員工死亡，而賴敏男重傷送台中榮總搶救。

對於賴敏男的傷勢治療狀況，黃愉芬今天接受媒體聯訪時說，因為子彈打進去，卡在傷者側邊眼眶骨與肌肉層間，沒有進去大腦，經手術取出子彈及碎裂頭骨後，目前給予傷者施打鎮靜劑，因為手術後3到5天，甚至1週，腦部會腫，所以需要先予以鎮靜休養。

黃愉芬指出，因為遭到槍傷，賴敏男左側腦部功能，例如語言及運動等功能會受到影響，目前因仍在鎮靜休養中，病人狀況與昨天差不多，但疼痛測試手腳可以活動，研判需2週後才能看到進展，昏迷指數約5，腦壓維持正常。

黃愉芬認為，賴敏男後續還是會有後遺症，包括語言、肢體活動，多少會有影響。遭受槍傷等同比較嚴重的腦震盪，還合併腦出血，未來可能的狀況會蠻多的，加上病人80多歲，沒辦法跟年輕人一樣恢復那麼快，後續能恢復到什麼程度還很難說。（編輯：郭諭儒）1110716