南投康建槍殺案李鴻淵無期徒刑定讞 死刑部分未審結

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（中央社記者謝幸恩台北1日電）南投縣康建生技槍擊案釀4死1傷，最高法院今天依殺人罪判處凶嫌李鴻淵1個無期徒刑定讞。另李男歷審遭判處3個死刑，因憲法法庭死刑制度釋憲案審理中，此部分最高法院未審結。

一審的南投地方法院判決指出，李鴻淵原任康建生技公司生產課人員，因操作機器問題與生產課長起爭執，後來被調至園藝課，他認為公司負責人賴敏男與賴男的女兒刻意調職，並指示劉姓園藝課長刁難，他持鐵棒攻擊生產課長後離職。

判決指出，李鴻淵因犯殺人未遂案，名下房地產遭假扣押，雖經法院撤銷假扣押並塗銷查封登記，仍懷恨在心，伺機報復賴敏男等人。

李鴻淵於民國111年7月14日在康健公司附近工寮、康建公司辦公室，接連行刑式槍擊劉男、賴男胞弟、賴男女兒、張姓女員工頭部致死，槍擊賴敏男頭部致重傷，犯案後逃逸。檢警循線逮捕李鴻淵，依殺人等罪嫌起訴，並求處死刑。

一審審理時，李鴻淵坦承犯行，並表示「我腦筋有問題才會做這種事」，後悔殺人，有抄經書、念佛號迴向給被害人，希望能彌補被害人的家屬。

合議庭認為，李鴻淵犯案時擬妥殺人計畫、逃亡路線、刻意換裝，偵審時陳述正常，可見辨識行為違法能力未達不能辨識或顯著減損程度，行為已符合公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約所定「情節最重大之罪」。

合議庭指出，李鴻淵犯殺人罪部分判處1個無期徒刑、3個死刑，妨害自由、槍擊賴敏男致重傷部分判處7月至13年不等徒刑，合併應執行死刑，褫奪公權終身。李鴻淵提起上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理。

李鴻淵上訴，主張所持有的槍彈是作為收藏，犯後也坦承犯行，羈押期間於看守所表現良好，希望法官斟酌他的生命經歷、家庭背景等情狀，不要判他死刑。

二審認為，審酌一審的量刑鑑定報告意見，李鴻淵於犯後空泛表示悔悟、抄唸經文等，仍無法認定李鴻淵有顯著教化可能性，認定一審判決無違誤，李鴻淵上訴無理由，仍維持原判。

李鴻淵不服判決，上訴三審。最高法院認為，由於死刑制度違憲與否，仍由憲法法庭審理中，因此李鴻淵死刑部分未審結，其餘均駁回上訴定讞。

最高法院今天駁回李鴻淵上訴，判刑定讞的部分有殺人未遂罪判處13年徒刑，非法持有非制式手槍2罪各判刑6年、8年，剝奪他人行動自由2罪各判刑1年、7月。現羈押於看守所中的李鴻淵，將發監執行。（編輯：戴光育）1130301