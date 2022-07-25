苗栗7旬翁疑不滿同業競爭縱火燒車 警函送法辦

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苗栗縣公館鄉23日凌晨有2輛砂石車突冒出濃煙起火，疑遭縱火，消防隊員趕往迅速撲滅火勢，事後警方調查發現70歲劉姓男子疑因不滿同業競爭涉縱火燒車。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年7月25日

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（中央社記者管瑞平苗栗25日電）苗栗縣公館鄉23日凌晨2輛砂石車起火，消防隊員趕往迅速撲滅火勢，事後警方調查發現70歲劉姓男子疑因不滿同業競爭涉縱火燒車，警方依公共危險罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局副分局長張中今天接受媒體聯訪表示，公館鄉福基某空地23日凌晨1時許2輛砂石車車頭突冒出濃煙起火，疑遭縱火，警方抵達後，趕緊通知消防人員前往撲滅火勢，所幸現場無人員受傷。

張中指出，經調閱周遭路口監視器，發現1輛自小客車涉有重嫌，警方在案發1小時後於頭屋鄉查獲劉嫌，他坦承因與車主有私人恩怨，才前往車輛停放處用酒精膏縱火燒車。

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受害車主表示，2年前曾因工作與劉嫌發生口角，聽聞對方生活不如意，未料會遭縱火報復。初步估計，損失約新台幣3、400萬元，如今也只能提醒家人及街坊鄰居注意陌生人，避免生命財產再次遭受損失。

警方指出，劉嫌在路旁縱火燒車，犯罪行為惡性重大，稍有不慎，就可能波及無辜民眾，造成不可預知危害。全案依公共危險罪嫌，函送苗栗地方檢察署偵辦。（編輯：戴光育）1110725