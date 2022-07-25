基隆國中少女上完輔導課步行返家 遭聯結車輾斃

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基隆市七堵區泰安路75巷25日下午發生死亡車禍，44歲林姓男子駕駛聯結車才剛出發左轉，疑受到視線死角，不慎輾過上完輔導課步行返家的13歲陳姓少女，陳女當場死亡，全案將朝過失致死罪偵辦。中央社記者王朝鈺攝 111年7月25日

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）44歲林姓男子今天駕駛聯結車剛從基隆市泰安路出發左轉，不慎輾過上完國中輔導課步行返家的13歲陳姓少女，陳女當場身亡，林男經酒測後沒有酒精反應，全案將朝過失致死罪偵辦。

44歲林男下午1時許從基隆市七堵區泰安路75巷停車處，打算駕駛聯結車要到同路段載運土方，才剛出發左轉疑受到視線死角，未注意正在路邊行走的13歲陳姓少女，當場將陳女輾過身亡。

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據了解，死者陳女為7年級將升上8年級國中生，中午上完暑期輔導課後自行返家，未料就快走到家遭遇這場死劫。母親聽聞噩耗趕到現場，見女兒死狀，難過地蹲在路旁痛哭失聲，警方獲報到場拉起封鎖線，並以立體帷幕遮蓋遺體，基隆市警察局也調派現場勘查組到場採證。

林男經酒測後，沒有酒精反應，警方已將林男帶回製作筆錄，並將調閱附近監視器和聯結車上的行車影像輔助系統，以釐清確切車禍發生原因，全案將朝過失致死罪偵辦。（編輯：方沛清）1110725