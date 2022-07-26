新北高齡者交通事故死亡增 警方強化路權觀念

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市府交通局今天表示，高齡者發生交通事故人數、死亡人數明顯增加，將加強教育高齡者路權觀念，轉彎或變換車道提前打方向燈，過馬路要走行人穿越線，隨時注意來車動向。

新北市道路交通安全督導會報今天舉行，市府交通局分析，統計今年1月至4月高齡者死傷地點，多集中在都會區板橋區327人、三重區322人、中和區256人、新莊區228人等，多以機車事故為主，佔了7成。

交通局分析，高齡者交通事故死傷肇事原因，多為未注意車前狀況、未依照標誌、標線、號誌穿越道路、不走行人穿越道、開車或騎車變換車道與變換方向不當，未保持安全距離，甚至逆向行駛。

交通局統計，高齡者30天死亡（交通事故死亡統計標準為30天內）的地點，多集中在新店、板橋、新莊、土城區等都會區。

市警局交通警察大隊長林泰裕表示，今年1月至6月涉及高齡者死亡27人，受傷2943人，比去年同期都增加，肇因為未依規定讓車、左轉彎未依規定，一般都是發生在清晨時，用路人以為人少車少，因此不遵守規定肇事。

警局認為，要普及高齡者教育宣講，發生交通事故調查時，會對醫療用電動代步車、動力式輪椅加強註記，作為將來分析對策因應。

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市警局交大說，會加強取締高齡者不良駕駛習慣、駕照逾期上路、不禮讓行人、行人違規等。也會在傍晚、晨間於公園、市場等地加強取締違規。

市長侯友宜會中表示，新北市逐漸走向高齡化社會，老年人口每年約成長10萬人。除要分析瞭解高齡長者的車禍樣態，也要關心其身心健康，把重點放在長輩們是否適合繼續騎車及開車，也可結合居家醫療系統，評估他們的身心健康，勸導長輩盡量搭乘大眾運輸工具，方便也安心。（編輯： 方沛清）1110726