台南退休國小師涉猥褻性騷女學生 已知14人受害

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南退休18年的尚姓國小男老師，遭檢舉任教時對女學生猥褻及性騷擾，目前已知14人受害，台南市政府已通報為全國不適任教育人員，終身不得任教，全案也移送南檢偵辦。

台南市政府教育局人員今天告訴中央社記者，68歲尚姓國小男老師在民國93年退休，曾在台南市2所國小任教，教育局109年9月接獲檢舉，尚男任教時對女學生猥褻及性騷擾，立刻啟動調查。

教育局表示，教育局對尚男曾任教的班級學生全面普查，發出738份問卷，回收統計共有14人受害，其中11人願意接受調查訪談，調查後11案均成立，行為樣態為「猥褻」及「性騷擾」。

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教育局決定將尚男登載於全國不適任教育人員通報系統，終身不得再任教育人員，全案已移送台南地檢署偵辦，若經判處有期徒刑以上確定，將依「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第80條規定，追討退（離）職相關給與，追究責任到底。

另外，教育局指出，尚男也在配偶設立的「小鼓手」補習班上課，教育局調查蒐集補習班學生問卷，但未有學生反映曾遭受不當對待，如今補習班已廢止立案。若接獲補習班學生反映受害新事證，將立即啟動調查程序，絕不姑息。（編輯：郭諭儒）1110727