冒名45個公益團體詐捐款人 刑事局逮50嫌法辦

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）跨境詐騙集團假冒國內45個公益團體名義，利用操作ATM解除分期付款方式行騙捐款人，已知188人被害，37歲羅嫌等人還創設蝦皮假帳號洗錢製造查緝斷點，刑事局逮50嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第一大隊副大隊長楊適瑜表示，局內預防科「165反詐欺專線」先前發現自民國110年7月起，有跨境詐騙集團假冒國內公益團體名義，致電捐款人佯稱其「預設扣款設定錯誤」，並要求其操作ATM匯出款項詐騙得逞。

目前已知被害者有188人，總財損金額達新台幣3409萬餘元，單一被害最高金額為506萬餘元，嚴重影響國內45間公益團體形象及捐款收入，包括唐氏症基金會、大甲媽社會福利基金會和育成社會福利基金會等在內。

刑事局立即協同各縣市警察局成立專案小組全力偵辦，發現受害公益團體的資安維護都是委託同一間資訊公司處理，因遭駭客入侵並成功竊取相關捐款人個資資料，隨後才又間接流至詐騙集團手上。

詐騙集團利用上述個資資料隨機致電捐款人，並謊稱其捐款「預設扣款設定錯誤」，需至ATM操作解除分期付款設定，實則匯出款項至指定人頭帳戶，再由車手負責領取詐款。

專案小組循線偵蒐，並自去年9月起迄今年5月陸續查獲48名車手、車手頭和幹部到案。

偵辦期間發現詐騙集團為降低車手和人頭帳戶遭查獲機率，以及精進詐騙贓款的洗錢方式，由在台合法資訊公司負責人羅男和旗下員工31歲張男於去年5月起配合對岸歹徒，以公司名義申辦大量電話卡，再運用「貓池」批量接收蝦皮簡訊認證碼，提供對岸販賣蝦皮假帳號集團註冊數萬個蝦皮假帳號。

隨後，待帳號成功開通後設立蝦皮賣場，以假交易模式產生虛擬銀行帳號，供被害人匯款至蝦皮錢包，最後再透過購買虛擬貨幣（泰達幣）方式洗錢，製造斷點以規避警方查緝。

專案小組經長期偵蒐後，於今年5月24日到新北市新莊區搜索羅男公司據點，現場查獲電話卡9445張、電腦主機9台、貓池主機24台、手機15支、9份分期使用協議書等贓證物。

全案詢後將羅男和張男依涉詐欺和洗錢等罪送新北地檢署偵辦，分別裁定以20萬和5萬元交保。（編輯：張銘坤）1110727