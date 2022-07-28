凌虐5歲女童致癱 二審重判無照保母夫妻10年6月

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（中央社記者劉世怡台北28日電）宜蘭縣無照曾姓保母與許姓丈夫受僱照顧5歲蘇姓女童，2人竟施暴女童、逼舔穢物，導致女童重傷。一審判處曾女9年、許男8年。二審今天加重各判二人10年6月，可上訴。

二審台灣高等法院指出，夫妻摧殘女童的人性尊嚴，對女童身心健全與發育造成嚴重危害，持續逾1個月，原審科刑未充足評價，難謂妥適；曾姓女子上訴請求從輕量刑，並無理由；檢察官上訴主張原判決量刑過輕，為有理由。

二審合議庭指出，夫妻於審理期間均坦承犯行，許男雖有給付慰問金合計新台幣33萬元，但是夫妻迄今並未與被害人家屬和解，以獲得原諒，另考量被害人家屬表示希望對被告等從重量刑等意見，判夫妻兩人各有期徒刑 10年6月，還可上訴。

判決書指出，許姓男子與曾姓女子去年2月1日起，受僱24小時全時段照顧蘇姓女童，但多次猛力拉扯女童頭髮，以腳猛踢女童身體和徒手重擊女童頭部，還抓住女童雙腳後倒立搖晃，長時間讓女童挨餓，折磨到不成人形，曾姓女子也曾喝令女童趴地上舔尿。

判決指出，許姓男子與曾姓女子去年3月5日再施虐女童，女童不支倒地口吐白沫後，這對夫妻才趕緊抱小孩送醫，但女童頭部重創，醫院緊急手術雖救回，卻成重度身心障礙，檢方之後起訴這對夫妻。

許姓男子對犯行坦承不諱，但曾姓女子只承認部分犯行，矢口否認讓女童長期挨餓，也否認造成女童重傷害，還把相關犯行全推給丈夫。

一審法院認為許姓男子、曾姓女子與蘇姓女童無深仇大恨，但種種凌虐手段造成女童身心痛苦，依刑法妨火害幼童發育致重傷罪，判曾姓女子9年徒刑，許姓男子8年徒刑；案經上訴，由二審審理。（編輯：方沛清）1110728