前中市和平區長林建堂 涉收工程回扣589萬遭起訴

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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中市和平區前區長林建堂在任期間，透過「白手套」謝姓清潔隊員，向得標簡易自來水工程的廠商收取回扣，不法獲利新台幣589萬餘元，檢方偵辦後依貪污等罪將林建堂等2人起訴。

林建堂自民國103年12月至109年5月間，擔任台中市和平區第一屆、第二屆民選區長，他因在103年競選期間收受王姓男子20萬元，約定當選後聘王男的兒子擔任機要秘書，林男當選後履行承諾，被法院依收賄罪判刑1年定讞，109年5月被公告撤職。

台中地檢署起訴書指出，66歲林建堂在擔任區長期間，聘僱原擔任區公所約僱人員的54歲謝男為清潔隊員，謝男實際被林建堂指派負責辦理辦建設課相關業務。

林建堂因選舉、公關花費等支出，對外積欠多筆債務，他於108年間得知和平區公所依前瞻計畫補助，將辦理數件簡易自來水改善工程，林建堂經與謝男商議後，由謝男代為向得標工程的廠商收取決標金額10%至15%的回扣。

謝男陸續代林建堂向6家業者收取總計589萬元的回扣款，其中300萬元林建堂清償土地買賣債務，另外50萬元清償個人小額債務，其餘則作為個人公關費、選舉花費等用途使用。

案經台中地檢署接獲檢舉，指揮調查局台中市調查處、法務部廉政署搜索區公所，帶回林建堂與謝男等人偵辦。

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檢方偵辦時，林建堂只承認部分案件，並辯稱未授權謝男向廠商拿錢，只是請謝男幫忙調錢跟還債務；謝男則自白作證，自己代林建堂向廠商收取回扣，再依指示償還對方債務等花費。

台中地檢署檢察官偵辦後，依據證人證詞、帳戶與工程資料等證據，依違反貪污治罪條例等罪將林建堂與謝男起訴；另審酌林建堂犯後卸責、未能繳回犯罪所得589萬元，且犯後態度不佳，建請法院從重量刑，謝男犯後自白犯行、深有悔悟，請法院量處適當之刑。（編輯：陳仁華）1110728