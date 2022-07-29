男子虐打女童餵毒埋屍 二審改判刑15年5月

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（中央社記者蘇木春台中29日電）陳姓男子多次毆打女友的3歲女兒，甚至餵毒導致女童呼吸功能抑制窒息死亡後運到南投埋屍。一審的南投地院判無期徒刑，經上訴台中高分院審理後，今天改判刑15年5月。可上訴。

台灣高等法院台中分院今天發布新聞稿表示，陳男自民國109年1月與彭姓女子交往，彭女育有1名3歲女兒，陳男因此有與女童獨處的機會。

陳男在109年2月、5月及6月間多次在南投縣南投市的住處，徒手、持木板或是鐵尺等物毆打體罰女童，造成女童頭部、前額、四肢及全身有多處紅腫傷勢。

陳男長期有施用毒品甲基安非他命及俗稱FM2的氟硝西泮習慣，他於109年5月至6月間在住處點火燒烤吸食甲基安非他命，女童因此被迫吸食，他甚至多次對女童餵食FM2。

109年6月7日晚間6時多，陳男發現女童吸食FM2後，造成抑制呼吸功能而窒息死亡，他先與蔡姓友人將女童遺體以棉被包裹後裝入塑膠袋，藏在南投縣民間鄉的老家衣櫃，同年月19日陳男與彭女將女童遺體掩埋在老家旁樹下。

全案經檢察官接獲檢舉情資，循線挖出女童遺體，南投地檢署偵辦後依殺人等罪嫌將陳男起訴。

南投地院審理後，陳男涉妨害幼童發育罪部分，判處4年徒刑；成年人故意對兒童犯殺人罪部分，判處無期徒刑、褫奪公權終身；所犯共同犯遺棄屍體罪部分，判處有期徒刑1年10月。合併應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

案經陳男與檢方上訴，台中高分院審理後，認定原判決妨害幼童發育罪部分，因各次傷害時間有間隔，不具有持續性，因此改以成年人故意對兒童犯傷害罪論處。

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另外，原判決成年人故意對兒童犯殺人罪部分，法院查出，陳男雖有體罰、傷害女童行為，但依相關證人證詞，陳男也會照顧女童生活瑣事，難認定有殺害女童的動機，且經鑑定無法判斷女童遭餵食的FM2數量為何，難以認定女童因FM2累積過量死亡，因此改以過失致人於死罪論處。

台中高分院今天宣判，陳男涉犯成年人故意對兒童犯傷害罪共3罪，各量處有期徒刑3年、6月、3月，成年人以非法方法使未成年施用毒品罪、過失致人於死罪，各量處有期徒刑12年、7年6月。合併應執行有期徒刑15年5月，其中7個月得易服社會勞動。全案可上訴。（編輯：戴光育）1110729