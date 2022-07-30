金門光前里長海釣失聯 上午尋獲遺體

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（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）金門海巡隊今天表示，金門籍「小黑號」舢舨昨天上午在復國墩外海作業，直到下午6時30分仍未返航，疑似落海失聯，今天上午尋獲船長金沙鎮光前里長黃文成遺體。

海巡隊發布新聞表示，第12巡防區接昨晚接獲民眾報案後，立即調派線上巡防艇在復國墩海域展開搜救行動，同時向國搜中心申請直升機支援聯合搜救任務，到今天上午10時，共派遣35噸級及近岸CP艇共9艘次35人次，空偵機也抵達現場，協助搜救。

金門縣府秘書長陳祥麟、金沙鎮長吳有家等人，也到復國墩附近指揮中心關心搜救情況。

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海巡隊組主任廖峻德表示，對岸中國人員在圍頭外海發現1具遺體，經由金門紅十字會協助於10時35分由家屬以照片辨識特徵，確認為落海人員。金門海巡隊因此結束這次搜救任務；海巡隊會配合縣府及紅十字會協助處理後續事宜。

海巡隊表示，經家屬確認死者黃姓船長是金沙鎮光前里長黃文成。當地民眾說，小名「小龍」的黃文成平日熱心公益，傳出他落海失蹤不幸死亡消息，相當不捨。家屬說，黃文成平常出去海釣，都會不時打電話報平安，但昨天卻沒有，家人覺得有異，因此向海巡報案。（編輯：郭諭儒）1110730