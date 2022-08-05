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五楊高架南下路段火燒車 事故排除無人傷

2022/8/5 14:09（8/5 14:46 更新）
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國道1號五楊高架南下40.8公里5日上午發生火燒車事故，一輛小貨車行駛中不明原因起火，新北消防局立即派員到場搶救。（國道公路警察局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月5日
國道1號五楊高架南下40.8公里5日上午發生火燒車事故，一輛小貨車行駛中不明原因起火，新北消防局立即派員到場搶救。（國道公路警察局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月5日
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（中央社記者黃旭昇新北5日電）國道1號五楊高架南下40.8公里今天上午發生火燒車事件，一輛小貨車行駛中不明原因起火，新北消防局派員搶救，11時34分將火勢撲滅，事故原因待釐清。

國道公路警察局第一大隊表示，火燒車事件發生於上午10時47分，巡邏警車、新北消防局、高公局交控中心、工務段人員到場處理，現場無人受傷。事故排除後，回堵1公里的交通獲得紓解。（編輯：唐聲揚）1110805

國道1號五楊高架南下40.8公里5日上午發生火燒車事故，一輛小貨車行駛中不明原因起火，新北消防局派員搶救，幸無人受傷。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月5日
國道1號五楊高架南下40.8公里5日上午發生火燒車事故，一輛小貨車行駛中不明原因起火，新北消防局派員搶救，幸無人受傷。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月5日
國道1號五楊高架南下40.8公里5日上午發生火燒車事故，一輛小貨車行駛中不明原因起火，新北消防局派員到場搶救，於11時34分將火勢撲滅。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月5日
國道1號五楊高架南下40.8公里5日上午發生火燒車事故，一輛小貨車行駛中不明原因起火，新北消防局派員到場搶救，於11時34分將火勢撲滅。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月5日
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