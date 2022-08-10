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台中馬武霸山附近森林火警 延燒4小時

2022/8/10 17:08（8/10 18:11 更新）
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大甲溪事業區24林班、馬武霸山附近10日發生森林火警，東勢林管處啟動機動救火隊前往救援，後續將視火情評估，申請空勤總隊協助空中滅火。圖為遠眺可見山頭冒出白煙。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年8月10日
大甲溪事業區24林班、馬武霸山附近10日發生森林火警，東勢林管處啟動機動救火隊前往救援，後續將視火情評估，申請空勤總隊協助空中滅火。圖為遠眺可見山頭冒出白煙。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年8月10日
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（中央社記者趙麗妍台中10日電）位於台灣中部的大甲溪事業區24林班、馬武霸山附近今天近中午時發生森林火警，東勢林管處啟動機動救火隊，初估延燒面積約0.1公頃，後續將視火情評估，申請空勤總隊協助空中滅火。

東勢林管處今天表示，中午12時左右接獲民眾通報，武陵附近發現火煙，請梨山工作站派員前往確認火場位置，為大甲溪事業區第24林班，立刻啟動滅火機制。

東勢林管處動員森林護管員組成機動救火隊11名人力，投入火場進行火災搶救，因火場地點位於嶺線，人員須徒步1小時才能到達，人員在下午3時20分抵達現場，火場為草生地延燒，立刻進行撲滅作業，初估延燒面積0.1公頃。

台中市消防局也派員2輛消防水車支援，東勢林管處後續將視火情評估，申請空勤總隊協助空中滅火。（編輯：卞金峰）1110810

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