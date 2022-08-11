台中馬武霸山附近森林火警 延燒近23小時撲滅

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位於台灣中部的大甲溪事業區24林班、馬武霸山附近10日發生森林火警，東勢林管處啟動機動救火隊，歷經23小時救援，11日上午火勢撲滅，部分人力留守進行火場巡視，以確保無復燃情形。（東勢林管處提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年8月11日

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）位於台灣中部的大甲溪事業區24林班、馬武霸山附近昨天發生森林火警，東勢林管處啟動機動救火隊，歷經23小時救援，今天上午11時火勢撲滅，初估燃燒面積2.5公頃。

東勢林管處今天表示，10日中午12時左右接獲民眾通報，武陵附近發現火煙，請梨山工作站派員前往確認火場位置，為大甲溪事業區第24林班。東勢林管處動員森林護管員組成機動救火隊共動員48人進行地面直接滅火，今天上午11時熄滅火勢，初估燃燒面積約2.5公頃。

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東勢林區管理處透過文字稿指出，火場為防火線範圍內草生地延燒，第一時間動員人力克服險峻地勢抵達火場，現場移除燃料及開挖防火溝，成功阻絕火勢向外擴及周邊二葉松林。

今天上午火場巡視已無發現明火，經人員移除剩餘煙點，火勢已成功撲滅。部分人力留守進行火場巡視，以確保無復燃情形。現場由保安警察第七總隊第五大隊東勢分隊及台中市政府消防局鑑識科，進行起火原因調查及鑑識。（編輯：黃世雅）1110811