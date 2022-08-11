醉男打跑小黃司機搶車狂飆 警追捕破窗逮人

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蔡姓男子10日晚間酒後在彰化市搭計程車返家，與司機發生口角並將司機打下車，不料蔡男竟開走計程車在市區狂飆，警方獲報圍捕，蔡男還一度衝撞警車，蔡男訊後被依公共危險等罪移送。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 111年8月11日

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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）蔡姓男子昨晚酒後在彰化市搭計程車返家，與司機發生口角並出手毆打，司機下車逃離後，蔡男竟開走計程車在市區狂飆，警方獲報圍捕，蔡男還一度衝撞警車，遭員警打破車窗逮捕到案。

彰化縣警察局彰化分局1名員警今天指出，36歲蔡男昨晚酒後在彰化市搭計程車返家，不過卻和吳姓司機發生口角，發酒瘋將吳男打下車，隨即駕駛計程車離開。

吳姓司機向彰化分局報案，分局員警調閱路口監視器畫面，在彰化市金馬路發現蔡男駕駛的計程車，不過蔡男駕駛的計程車以超過百公里時速在金馬路一帶狂飆，警方不敢大意，出動30多名警力前往圍捕。

警車一路跟隨蔡男的計程車來到彰化和美鎮彰新路二段新庄國小前，利用蔡男停等紅燈時，派出巡邏車和偵防車前後包抄，蔡男見狀一度衝撞警車，員警趕緊下車打破計程車車窗，直接逮捕蔡男。

警方指出，蔡男被逮後進行酒測，酒測值嚴重超標，不過由於蔡男身上有多處擦傷及挫傷，員警先安排蔡男前往彰化基督教醫院就醫，再帶回分局訊問。

計程車吳姓司機今天上午接受媒體聯訪時說，昨晚蔡男在友人攙扶下坐上計程車，沒想到車子開到一半，蔡男突然從後方勒住他的脖子，還敲他的頭，他只好跳下車，沒想到蔡男就直接開走計程車。

警方表示，蔡男涉犯刑法公共危險、妨害公務等罪，訊後今天移送彰化地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1110811