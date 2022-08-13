嘉縣雞舍火警約7萬隻雛雞變烤雞 業者損失慘重

嘉義縣消防局13日上午獲報在東石鄉東崙村自來水廠後方雞舍發生火警，立即派遣人車到場搶救，消防人員花約1小時撲滅火勢，初估燃燒面積約3330平方公尺，雞舍內約7萬隻雛雞成了烤雞。 （嘉義縣消防局提供） 中央社記者姜宜菁傳真 111年8月13日