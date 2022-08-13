嘉縣雞舍火警約7萬隻雛雞變烤雞 業者損失慘重
2022/8/13 19:10（8/13 19:21 更新）
嘉義縣消防局13日上午獲報在東石鄉東崙村自來水廠後方雞舍發生火警，立即派遣人車到場搶救，消防人員花約1小時撲滅火勢，初估燃燒面積約3330平方公尺，雞舍內約7萬隻雛雞成了烤雞。 （嘉義縣消防局提供） 中央社記者姜宜菁傳真 111年8月13日
（中央社記者姜宜菁嘉義縣13日電）嘉義縣消防局今天上午10時許接獲民眾報案指稱，東石鄉一處雞舍火警，因頂樓加設太陽能板，且內部存放柴油，火勢猛烈，約7萬隻雛雞變烤雞，業者損失慘重，起火原因待釐清。
嘉義縣消防局勤務指揮中心指出，今天上午10時許接獲民眾報案，指東石鄉東崙村自來水廠後方的雞舍發生火警，立即派遣東石、朴子等分隊，共12輛消防車輛及26名消防人員前往搶救。
消防人員到場發現有2棟雞舍，皆為鐵皮建築，頂樓加設太陽能板，遠處即可看到濃煙竄出，火舌吞噬部分雞舍。台電人員緊急斷電，消防人員拉水線搶救。
消防局指出，由於雞舍內鋪設稻殼，且內部存放約1噸的柴油，助長火勢，鐵皮屋因高溫，而有部分塌陷。
消防人員花約1小時將火勢撲滅，初估燃燒面積約3330平方公尺，雞舍內約7萬隻雛雞變烤雞，業者損失相當慘重，起火原因待釐清。
嘉義縣府農業處表示，雞舍放養頭數7萬多隻，飼養時間不到10天，實際死亡的雞隻數量仍在統計，縣府會持續了解，協助業者復養。（編輯：卞金峰）1110813
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。