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台東成功鎮美山海邊 2男疑戲水失聯持續搜尋

2022/8/15 16:02（8/15 16:46 更新）
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台東成功鎮美山海岸有2名男子疑似戲水失聯，警消和海巡獲報後持續展開搜尋，將進一步釐清案情。 （海巡署第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真 111年8月15日
台東成功鎮美山海岸有2名男子疑似戲水失聯，警消和海巡獲報後持續展開搜尋，將進一步釐清案情。 （海巡署第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真 111年8月15日
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（中央社記者李先鳳台東縣15日電）台東成功鎮美山海邊有2名男子疑似戲水失聯，警消和海巡獲報後，從昨晚搜尋至今皆無所獲，目前持續搜尋，也將進一步詢問報案民眾釐清案情。

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海巡署第一三岸巡隊組主任陳冠豪表示，海巡118專線昨天晚間10時10分接獲台東縣消防局轉報，報案人指稱其2名友人相偕前往成功鎮美山海岸戲水，原本相約在晚間6時要與報案人在附近海產店碰面，但到了晚上10時2人都未現身。

報案人聯繫不上2人，於是向消防局報案，經過警消一夜搜尋仍無所獲，上午海巡加派人力在岸際擴大搜尋，仍未發現2人行蹤，目前不確定是否因戲水失蹤，除持續協尋，案情尚待釐清。（編輯：陳仁華）1110815

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