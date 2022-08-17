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首頁 / 社會

台南科工區升越科技欠稅費逾600萬元 負責人管收

2022/8/17 11:59
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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南科工區升越科技公司欠稅費逾600萬元未償還，行政執行署台南分署昨天通知負責人呂姓女子到案說明，當場留置，再向台南地方法院聲請管收獲准。

行政執行署台南分署執行官今天告訴中央社記者，專做刀具模具的台南科技工業區升越科技，滯欠110年度營業稅、109年度營利事業所得稅、108年至110年度全民健康保險費、109年至111年度勞工保險費及勞工退休金費用、110年度汽車燃料使用費，欠稅費總額新台幣607萬5991元，全案移送行政執行署台南分署強制執行。

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台南分署調查，升越科技負責人59歲呂姓女子，於109年至110年間自廠商收取貨款、價金及開立發票金額逾6000萬元；又於109年3月至110年10月間，自升越科技銀行帳戶提領或轉帳金額1000多萬元；呂女109年間再出售升越科技位於台南市安南區一棟建物，售價4000多萬元。

台南分署認為呂女隱匿或處分財產，昨天通知呂女到場說明，訊後認定呂女符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置呂女，再聲請管收獲准，昨晚解送台南看守所附設管收所。（編輯：李錫璋）1110817

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