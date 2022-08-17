防制詐騙簡訊 NCC：已找電信業、代發簡訊業者溝通

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（中央社記者蘇思云台北17日電）近期詐騙簡訊氾濫，NCC表示，數週前與警政單位、電信業者與代發簡訊業者一起開會討論，目前觀察金融詐騙簡訊有減少，未來會持續溝通。此外，臉書社群平台流傳柬埔寨詐騙資訊，NCC說，警政單位已請臉書強化自律，過濾相關訊息。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體詢問詐騙簡訊防制作為。

NCC主任秘書黃文哲指出，相關機制平常就有進行，前幾週已經有找警政單位還有電信業者、代發簡訊業者等一起開會，請代發簡訊業者可能在相關關鍵字發送訊息上多留意，目前個人觀察已經比較少收到金融相關詐騙簡訊，未來也會持續溝通。

NCC日前也強調，基於行政一體機關協力的立場，NCC除了參與跨部會防詐平台，也邀集電信業者配合警政單位，針對電信詐騙的技術與手法研析防制對策。電信業者配合刑事局辦理相關防制措施，未來每年成果指標將提高到攔阻簡訊為3000萬則、停斷話5000門、發送反詐宣導簡訊1億2000萬則。

近期臉書平台仍有不少柬埔寨詐騙資訊流傳，媒體關注NCC有何作為與處理方式。

黃文哲表示，網路上犯罪型態要看態樣，並依照各機關權責分工處理，警政單位有跟臉書溝通，已經有請臉書加強自律，臉書也有承諾啟動內部機制，相關內容會立即處理。

黃文哲表示，現在很多數位平台業者是跨國企業，很難用國內法律管制，但可以透過自律機制或是消費者使用力量來構成他律的力量，網路治理上用到法律是最後一步。

黃文哲指出，目前數位中介服務法草案，其中設計的專責機構就可以在第一線、第一時間啟動機制，如果平台自律機制處理不好，也可以讓另一個專責平台去處理。（編輯：潘羿菁）1110817