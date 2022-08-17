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雲林縣府工安意外 工人裝冷氣不慎墜落死亡

2022/8/17 18:07（8/17 18:21 更新）
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雲林縣政府社會處辦公大樓4樓17日下午裝設冷氣機時，李姓工人不慎墜落地面，送醫不治；警方立即拉起封鎖線，現場採證，保存證據，並通知相關人等製作筆錄，18日報驗，釐清事故原因與責任歸屬。中央社記者姜宜菁攝 111年8月17日
雲林縣政府社會處辦公大樓4樓17日下午裝設冷氣機時，李姓工人不慎墜落地面，送醫不治；警方立即拉起封鎖線，現場採證，保存證據，並通知相關人等製作筆錄，18日報驗，釐清事故原因與責任歸屬。中央社記者姜宜菁攝 111年8月17日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）雲林縣政府社會處辦公大樓4樓今天下午進行冷氣機裝設作業時，李姓工人不慎墜落地面，送醫後仍不治。警方已針對相關人員製作筆錄，明天將報請檢察官相驗，以釐清事故原因。

夏日悶熱，雲林縣府社會處4樓辦公室為此加裝1台冷氣，今天由李姓男子等2人到場施工，卻發生憾事。

雲林縣消防局說，今天下午2時許接獲民眾報案指稱，府文路一處大樓發生墜樓意外，經派救護車前往，發現是社會處辦公室4樓正在裝設冷氣時，李姓工人不慎墜樓，他先撞到地面棚架再墜地，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫後仍不治。

警方前來立即拉起封鎖線，現場採證，保存證據，並通知相關人員製作筆錄，明天報請檢察官相驗，釐清事故原因與責任歸屬。

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1名目擊者接受媒體聯訪時，突然聽到一聲巨響，李姓男子即倒在血泊中，其他人趕緊協助做心肺復甦術（CPR），而冷氣室外機則仍懸掛在辦公大樓外牆。

雲林縣政府表示，李姓工人疑似因為裝設不慎自辦公大樓4樓墜落，即刻通報消防局，救護車送往台大醫院雲林分院救治．縣府相關單位亦前往醫院並陪伴家屬，縣長張麗善於第一時間關心此案並指示提供必要協助且由同仁轉達對家屬致意。（編輯：卞金峰）1110817

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