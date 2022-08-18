高醫槍擊案 朱嫌犯案後曾致電刑警坦承仇殺

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王姓男子17日上午在高雄醫學大學附設中和紀念醫院候診區遭朱姓男子（左）朝頭胸開槍身亡。檢警調查2人原是好友，因合夥生意鬧翻，朱男不滿扛罪，趁癌末保外就醫期間犯案。中央社記者洪學廣攝 111年8月17日

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）朱姓男子因和王姓男子積累多年恩怨，昨天在高醫候診區槍殺對方。高市三民一警分局今天上午透露，朱男犯後還打給熟識刑警表明大仇已報，因此落網直接坦承犯案。

高雄市政府警察局三民一分局偵查隊長鄭育昇接受媒體聯訪表示，警方獲報後第一時間經調閱監視器畫面跟詢問王男家屬掌握犯嫌身分。在報請高雄地檢署指揮同時，也發現朱男因前科累累，早已遭三民二分局掌握其習性，並邀請三民二分局偵查隊小隊長李江全加入專案小組。

鄭育昇透露，由於朱男先前涉及多起刑案，與李江全熟識，他在抵達台南後還主動致電李江全，表達10幾年的積怨已報，甚至想輕生了結。警方藉機勸說「既然事情發生了，那就勇敢面對」，專案小組隨後抵達台南安平一間咖啡廳將朱男逮捕。

據警方初步了解，朱男在得知對方將要前往高醫看診訊息後，便上網將王男身分證字號輸入，藉此查出就診資訊時間，最後持槍報仇，全案依殺人、槍砲罪送辦。

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檢警調查，由於朱男昨天拒絕夜間偵訊，今天上午在三民一分局問訊後，下午將移送高雄地檢署複訊，釐清槍枝來源和詳細案情。另檢察官上午10時也會同法醫解剖王男遺體，釐清詳細死因。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院昨天上午10時許發生槍響，56歲王男在1樓耳鼻喉科候診區等待看診時，遭57歲朱男靠近連開2槍，王男頭部、胸部中彈，經搶救2小時多仍宣告不治。警方經鎖定犯嫌行蹤，4小時內前往台南將朱男逮捕歸案。（編輯：黃世雅）1110818