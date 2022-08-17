高醫槍擊案4小時破案逮人 初判因債務糾紛行凶

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高雄醫學大學附設中和紀念醫院17日上午發生槍擊命案，警方4小時將嫌犯逮捕到案，高雄市長陳其邁（左3）感謝警方辛勞，展現高雄市警局打擊犯罪決心和效率。中央社記者洪學廣攝 111年8月17日

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（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄17日電）高醫上午發生槍擊命案，警方4小時逮捕朱姓嫌犯。高雄市警察局長林炎田表示，嫌犯與被害人相識，有債務糾紛，昨天特地從北部搭高鐵南下，趁被害人就醫時下手行凶。

林炎田下午接受媒體聯訪表示，上午發生槍擊案後，他找刑大隊長、三民一分局長、鑑識中心和南打等人員，做相關縝密勘查、影帶調閱及任務分工等，掌握可疑對象，並請目擊證人及被害家屬指證出朱姓嫌犯。

朱嫌作案後離開現場，隨即坐計程車到高鐵，再搭高鐵到台南，之後在安平區一處咖啡廳停留，警方部署警力，將嫌犯逮捕到案，也起獲槍枝及剩下的19發子彈，而嫌犯也對犯案坦承不諱。

林炎田說，初步掌握狀況是朱姓嫌犯與被害人有投資公司等債務糾紛，嫌犯保外就醫已有一段時間，住在北部，昨天才搭高鐵到高雄住宿，可能有查被害人的就醫資訊，確認就診時間，今天上午趁被害人就醫時下手行兇。

林炎田表示，初驗被害人背部、頭部各有一槍，搶救後仍不治。後續會將嫌犯移送地檢署偵辦，並持續清查槍枝和子彈來源。有媒體詢問嫌犯是否此前已有多次行兇？林炎田說，沒有接獲此訊息，警方受理的就是今天的案件。

高雄市長陳其邁也接受媒體聯訪表示，不容許任何人破壞高雄治安，他是醫師，對醫療現場的暴力行為更加重視，第一時間接獲通報後，即指示務必最短時間逮捕到案，他也到高醫慰問醫護和家屬。

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陳其邁說，感謝警方在4小時內將兇嫌逮捕到案，展現高雄市警局打擊犯罪決心和效率。他並強調，絕不容許挑戰治安公權力的任何暴力行為，打擊犯罪不會手軟，市府民政局也將全力協助受害者家屬處理善後事宜。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院上午10時5分發生槍響，56歲王男在1樓耳鼻喉科候診區等待看診時，突遭朱姓男子靠近連開2槍，王男頭部、右胸中彈，搶救2小時多仍宣告不治。（編輯：郭諭儒）1110817