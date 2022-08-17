高醫槍擊案昔日好友反目 王嫌癌末保外就醫尋仇

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）王姓男子今天上午在高醫候診區遭朱姓男子朝頭胸開槍身亡。檢警調查2人原是好友，因合夥生意鬧翻，朱男不滿扛罪，曾兩度持槍尋仇未遂，如今才趁癌末保外就醫期間犯案。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院槍擊案，死者56歲王男和57歲涉案朱男均前科累累，2人在11年前原是合夥開空殼公司賣空頭支票「芭樂票」的好友，並同樣被高雄地方法院依詐欺罪判刑，王男判6月可易科罰金，朱男則被判刑1年。

檢警調查，朱男民國101年時因債務糾紛和王男鬧翻，他強拉對方上車後，因槍枝走火貫穿王男左手虎口，落跑後繼續傳送「我小朱爛命一條，反正你也有槍，看看誰先打死誰，我現在活的目的就是要跟你拚命，同歸於盡」訊息嗆聲。

朱男嗆聲未獲回應，103年再誘騙王男岳父出門，並持槍逼問王男住處，但槍枝再度走火打中自己的右小腿，最後又只得落跑丟棄槍枝。朱男兩度持槍尋仇未果，最後被依槍砲罪判刑，並於103年入監，須服刑至117年9月17日。

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法務部調查局南部機動站105年啟動調查朱男、王男詐欺案，但朱男卻發現昔日好友竟將罪責全推給他，他盛怒之下請友人代為轉達「我已經是癌症末期了，如果因為你而撤銷保外就醫，死在監獄裡面不曉得你會不會很開心喔」，並要求王男賠償新台幣2000萬元，結果又遭提告恐嚇取財罪（不起訴）。

朱男因罹患癌症病情加重，108年11月25日起獲准保外就醫至今。高雄市警察局長林炎田今天下午透露，2人近期還有聯繫，他疑因獲悉王男就診時間，才一次清算新仇加舊恨，在高醫候診區當眾行刑式槍擊。（編輯：陳仁華）1110817