刑事局長李西河上任 火速執行全國肅槍專案

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）警政署刑事局今天舉行卸、新任局長布達交接典禮，因近日發生全國矚目的南投槍擊案，新任局長李西河說，即日起將執行2週「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，淨化選前治安。

因應多名高階警官退休，警政署13日公布32名高階警官異動人事，因原定明年退休的刑事警察局長黃嘉祿申請提前退休，其遺缺由李西河接任。刑事局今天舉行卸、新任局長交接典禮，並由警政署長黃明昭主持。

李西河會後接受媒體聯訪說明上任後的治安重點工作，他表示，上任後將致力打擊詐欺、肅槍、反毒、掃黑、查賄制暴、查處假訊息、跨國境及新型態科技犯罪等治安重點工作。

針對近來發生南投縣康建生技公司4死1傷的重大槍擊案件，李西河指出，內政部長徐國勇和黃明昭都相當關心此案，已特別指示規劃肅槍工作，並通令各警察機關自即日起至8月1日執行「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，以淨化選前治安。

刑事局說明，除嚴查非法持有槍械者外，李西河也指示刑事局北、中、南肅槍專責單位發揮統合情資功能，對於改造槍枝場所全面打擊，以壓制非法槍械氣焰，並確保年底選舉不受暴力影響。

李西河也提到，關於打擊詐欺方面，行政院已訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」為4面向的打擊策略方案，並由相關部會共同合作、成立「打詐國家隊」，以遏止詐欺犯罪。

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他說，打詐網路管理將由國家通訊傳播委員會（NCC）負責，歹徒洗錢透過第三方支付部分則請金管會共同合作，警政署著重各個面向的防詐宣導教育，法務部執行懲詐部分，透過各部會通力合作、遏阻詐欺犯罪。

除此之外，李西河表示，今年適逢選舉年，查賄制暴為工作重點，各縣市警察機關都已成立查賄制暴專案小組，並陸續推動各項工作，以確保年底選舉公平、安全舉行。（編輯：李錫璋）1110718