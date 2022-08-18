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前76行者召集人陳修將殺害女友 法院判刑9年6月

2022/8/18 11:54（8/18 13:08 更新）
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前76行者召集人陳修將（圖）涉嫌殺害女友，去年12月遭檢方依殺人罪起訴，彰化地院18日宣判，法官認為陳修將涉犯刑法傷害致死罪判徒刑9年6月。（中央社檔案照片）
前76行者召集人陳修將（圖）涉嫌殺害女友，去年12月遭檢方依殺人罪起訴，彰化地院18日宣判，法官認為陳修將涉犯刑法傷害致死罪判徒刑9年6月。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）前76行者召集人陳修將涉嫌殺害女友胡女，去年12月遭檢方依殺人罪起訴，彰化地院今天宣判，法官認為陳修將涉犯刑法傷害致死罪判徒刑9年6月，另犯傷害罪判刑6月，全案可上訴。

根據彰化地檢署起訴書指出，陳修將懷疑胡姓女子與陳姓男性友人有染，陳修將看到胡女滑手機，以為在跟陳男聯絡，一氣之下抓胡女頭部往地板床鋪猛砸，造成胡女不治。

陳修將雖向檢警辯稱只有打胡女巴掌，可能因為沒打好，才會傷到眼睛，又指女友體質易瘀青，身上才會有多處瘀青，不過檢察官未採信陳修將說詞，去年12月依殺人罪提起公訴。

彰化地方法院今天針對陳修將案作出判決，法官認為陳修將涉犯刑法傷害致死罪，判處有期徒刑9年6月，而陳修將也因懷疑陳男與胡女有染，2度傷害陳男，法院認定犯下傷害罪判刑6月，可易科罰金，全案仍可上訴。

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彰化地院發布的新聞稿說明，陳修將雖被依殺人罪起訴，不過法官仍依傷害致死罪判刑，主要認定陳修將先前就曾因懷疑女友和陳男有染發生爭吵，且在陳修將體內驗出毒品反應。

法官認為，被告使用毒品後可能會造成興奮感難以控制力道，且陳修將在發現被害人身體出現異狀時，立即將人送醫，因此認定被告是出於傷害之犯意，但因出手過重而導致被害人死亡之結果。（編輯：黃世雅）1110818

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