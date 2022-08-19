巡邏戲弄身障者擴音命稍息立正 苗栗2警記過調職

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗通霄警分局2名員警在巡邏時，用警車廣播器喊出「立正、稍息」口令，戲弄路旁一名身心障礙男子，還把影片轉貼個人IG引爭議，縣警局今天對2員警記過調職、所長申誡2次。

臉書社團「靠北police」日前傳出一段影片，內容為2名員警駕駛警用巡邏車，看到一名手拄著拐杖的男子，員警竟利用警車廣播器，一邊唱軍歌、一邊喊出「立正、稍息、踏步走」口令，對方也真的依照員警的指示做出相關動作，警車內曾姓和簡姓員警更發出戲謔嘲笑聲。

駕駛警車的曾姓員警拍下畫面後，轉貼到個人IG，遭網友轉傳，員警還警告網友下架，引來一片撻伐，民眾認為不應該利用公家資源戲弄身障者，透過網路轉傳更可能造成當事人及家屬的二次傷害。

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警方內部調查，2名員警坦承行為失當，表示與身障男子互動不錯，對方平日看見警察、巡邏車就會主動敬禮，一時好玩才會跟男子開玩笑。

苗栗縣警察局通霄分局長陳文彬受訪表示，同仁身為警察人員，著制服、駕駛警車仍不應有上述行為，2名員警行為失當，嚴重影響警譽，除向該民眾、家屬及社會大眾致歉外，也交由督察組從重處分，2名員警各記1支小過並調離現職，派出所長連帶處分記申誡2次，並持續加強員警執勤態度行為之教育及宣導。（編輯：李錫璋）1110819