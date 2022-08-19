外籍船員海上急病 台中海巡隊及時救援

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中海巡隊昨天晚間接獲通報，彰化外海風電工作船上，有外籍船員疑似心臟病發，立即派遣巡防艇接駁至台中港，今天後送至醫院治療無大礙，這名船員也對海巡隊及時救援致謝。

海巡署艦隊分署第三海巡隊今天發布新聞稿表示，昨天晚間9時50分，台中海巡隊接獲海巡署第四巡防區通報，彰化芳苑外海12浬的馬爾他籍風電工作船，船上外籍船員疑似心臟病發作，需緊急就醫。

台中海巡隊獲報後，立即調派巡防艇前往救援，今天凌晨0時3分，抵達王功外海12浬與工作船會合，海巡人員全程穿著全套防疫裝備，安全將38歲馬來西亞籍男子，及陪同船醫與翻譯3人接駁至巡防艇上。

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今天凌晨1時37分，巡防艇靠泊台中港海巡基地碼頭，隨即由救護車將船員後送梧棲童綜合醫院就醫，船員經治療後已無大礙，並感謝海巡隊及時救援，讓他迅速獲得治療。

台中海巡隊表示，海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育、海洋事務為5大核心任務，民眾若發現不法或需海事服務，可利用海巡「118」報案電話，或透過各地區漁業廣播電台通報。（編輯：郭諭儒）1110819