嘉縣女護理師疑感情糾紛持刀砍女同事 檢聲押

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義縣某醫院昨天發生郭姓女護理師疑因感情糾紛，涉嫌持刀砍另一名護理師王女頸部，王女暫無生命危險，郭女被依殺人未遂移送，檢方複訊後，今天向嘉義地方法院聲請羈押。

檢警表示，現年44歲郭女及35歲王女均在同一醫院擔任護理師，2人曾交往多年，於今年1月間因故分手，郭女於昨天晚間突然持水果刀進人醫院的護理師休息室，並扯斷對外聯繫的電話線，同時要求其他同事離開。

檢警指出，郭女則持水果刀砍向王女頸部，王女閃避不及，頸部被割了2刀，當場鮮血直流，醫院保全適時趕到制伏郭女，王女送醫院急診，急救後，暫無生命危險，現場則留有一灘血跡。

檢警表示，王女頸部留有2道刀傷，所幸無深入要害，目前暫無生命危險，警訊後，將郭女依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

郭女供稱，近來睡眠品質很差，導致白天精神不濟，已前往醫院看診服藥，只是行凶當時很生氣，沒有要殺同事的意圖。

檢方複訊後，認為郭女涉及殺人未遂罪嫌為重罪，於傍晚向嘉義地方法院聲請羈押。（編輯：陳仁華）1110821