一銀押匯案 前襄理提告再討880萬薪資敗訴確定

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（中央社記者林長順台北22日電）男子柯芳澤因一銀押匯案遭免職，纏訟20多年獲無罪定讞，求償400萬多元薪資勝訴，再討880萬元，最高法院今天判決柯敗訴確定。柯另提告給付退休金，最高院判賠5萬餘元確定。

第一銀行中山北路分行於民國68年間發生880萬美元的詐騙案（一銀押匯案），多名行員被依圖利罪起訴，包括時任襄理柯芳澤；柯男還被檢方認定犯罪嫌疑重大諭令羈押，後來獲釋。

全案歷經台灣高等法院12次更審，官司打了26年，柯男直到96年底才判決無罪定讞，要求冤獄賠償被拒，大法官作成違憲解釋，但聲請釋憲的結果僅能「嘉惠後人」，柯男自身無法受惠。柯男申請復職被拒，向法院訴請確認僱傭關係存在之訴。

法院認為，柯芳澤在押匯事件上沒有失職且情節重大的疏失行為，一銀解除與他的僱傭關係沒有理由，扣除他免職後在外上班的薪水，判決一銀須補發他至55歲退休年齡薪資292萬4400元定讞。

柯後來聲請再審主張，退休年紀應再延續5年，直到60歲，一銀應再補發108萬元，法院裁准開啟再審。柯男獲賠108萬元確定。

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現年已逾80歲的柯男再提告，主張一銀計算薪資錯誤，再討880萬多元，高院更一審認定，本件訴訟與前案及再審訴訟的當事人相同，訴訟標的相同，柯男不得再請求一銀補發薪資，判決駁回。最高法院今天駁回上訴確定。

另外，柯男另提起民事訴訟，要求一銀給付他應得的退休金504萬元。台北地方法院全數判准。高院認為多數請求已逾時效，僅判准5萬4900元。最高法院今天駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1110822