苗市三湖道土雞趴趴走 民眾憂危「雞」四伏

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苗栗市三湖道近來常有土雞逛大街，民眾反映危「雞」四伏，警方表示，依法可罰，已提醒飼主注意。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月22日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗市三湖道近來常有土雞逛大街，該路段是通往西湖鄉主要道路，又鄰近知名景點功維敘隧道，車流較多，有民眾反映危「雞」四伏；警方表示，依法可罰，已提醒飼主注意。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明今天接受媒體聯訪表示，有民眾反映16日下午5時許，行經苗栗市三湖道功維敘隧道附近路段，發現有數隻土雞從一旁闖入車道，在馬路趴趴走、逛大街，險象環生。

由於苗栗市三湖道是通往西湖鄉的主要道路，上、下班車流量大，加上功維敘隧道為知名觀光景點，遊覽車與小客車遊客多，民眾擔憂恐為了閃避或「禮讓」土雞，釀成交通事故。

警訪查訪後確認土雞飼主身分，飼主表示，目前總共飼養約60隻蛋雞，平常都有使用圍網阻隔，但有1、2隻比較會飛的雞，還是會跑到外面，只能盡量管理。

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苗栗縣政府農業處畜產科長江俊杰指出，依規定飼養雞隻500隻以上才需要申請畜牧場登記，這起案件雞隻較少，並無相關規範。

苗栗分局表示，依道路交通管理處罰條例第84條「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰」，已提醒飼主注意，勿讓飼養雞隻影響交通安全，若造成交通事故，還可能面臨過失傷害的刑事追究；此外，也呼籲駕駛人行車應注意車前狀況，減速慢行。（編輯：張銘坤）1110822